Oggi, 10 febbraio, si celebra la festa di Santa Scolastica, sorella di un famoso Santo. Secondo la tradizione, poco prima di morire, lui ha chiesto di vederla ancora una volta. La ricorrenza richiama l’importanza della famiglia e della fede, e viene ricordata anche per il legame forte tra i due fratelli.

Santa Scolastica è la sorella di un grande e celebre Santo, ed è lui che ha voluto incontrare proprio poco prima di morire. Il 10 febbraio la Chiesa ricorda Santa Scolastica, nota per essere la sorella del grande san Benedetto da Norcia. I due erano gemelli e pertanto legati dal grande vincolo che generalmente unisce coloro che condividono la gestazione insieme nel grembo della loro madre e la nascita. Nacque a Norcia nel 480 e il padre era Eutropio Anicio, discendente dall’antica famiglia senatoriale romana degli Anici, Cpitano Generale dei romani nella regione di Norcia. La madre si chiamava Claudia Abondantia Reguardati, era una contessa di Norcia, e morì subito dopo aver partorito i due gemelli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 10 febbraio è la festa di Santa Scolastica: sorella di un grande Santo, prima di morire ha voluto incontrarlo

SANTA SCOLASTICA vergine Sorella di san Benedetto, figlia del nobile Euproprio, Scolastica nacque a Norcia verso il 480. Si consacrò a Dio con voto di castità giovanissima. Fu sempre vicina al fratello, suo modello e fratello gemello nello spirito, seguendol facebook

Scolastica. Essere fratelli e sorelle testimonia l’amore di Dio (a cura di Matteo Liut) Essere fratelli e sorelle non è una semplice esperienza che nasce dal dato genealogico, ma una dimensione del cuore, un’attitudine che va coltivata e alimentata. Quando la re x.com