Occhi sulla città molteplici sguardi sulla sicurezza urbana

Il convegno organizzato sabato 6 febbraio in mattinata da Innova Bergamo in collaborazione con l’ Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza (ASIS Chapter Italy) ha affrontato il tema della sicurezza in città con relatori e ospiti di primo livello, esperti che hanno offerto il loro punto di vista mettendo in dialogo competenze diverse. Il consueto approccio dell’associazione, attento a Bergamo ma tutt’altro che ”bergamocentrico”, ha creato ancora una volta per i cittadin* un’occasione di confronto sui temi che definiscono il presente della città e aiutano a immaginarne il futuro. Introdotti dalle osservazioni dell’Assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni e dell’Assessora alle Politiche Sociali Marcella Messina, i lavori della mattinata sono stati suddivisi in due parti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

