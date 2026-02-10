Negli anni dell' impressionismo | la mostra supera quota 20 mila presenze
A Mesagne, la mostra “Negli anni dell'impressionismo, da Monet a Boldini” ha già superato le 20 mila presenze. I visitatori continuano a crescere, attirati dall’esposizione che ripercorre un periodo fondamentale dell’arte. La mostra, aperta da alcune settimane, registra numeri record e si conferma uno degli eventi più seguiti di quest’anno.
MESAGNE - I conteggi parlano chiaro: già a metà della scorsa settimana la Grande Mostra "Negli anni dell'impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà" ha fatto registrare il superamento nelle 20 mila presenze. L'evento, allestito nel Castello Normanno Svevo di Mesagne, è curato.
Mostra “Negli anni dell’Impressionismo": biglietto ridotto per il Black Friday
Mostra sull'Impressionismo: boom di presenze nell’ultima domenica dell'anno
Domenica 28 dicembre 2025, il castello normanno svevo di Mesagne ha registrato un forte afflusso di visitatori alla mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet a Boldini”.
Negli anni dell'impressionismo: la mostra supera quota 20 mila presenzeGli organizzatori: la curva di crescita dell'evento non conosce flessioni. Argentieri: Siamo in piena attività per l'allestimento di 'Barocco e Neobarocco' a Francavilla ... brindisireport.it
Mesagne, prorogata la mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà»Quasi ventimila visitatori sino ad oggi, e molti altri, specie studenti, in lista d’attesa. Anche per questo, oltre che per l’intrinseca bellezza ed importanza storico-artistica, nel Castello Normanno ... lagazzettadelmezzogiorno.it
