Moviola Napoli Como l’episodio chiave della sfida di Coppa Italia | ecco cosa è successo

Nella partita di Coppa Italia tra Napoli e Como, l’episodio che ha fatto discutere si è verificato nel momento decisivo del match dei quarti di finale. L’arbitro ha preso una decisione che ha diviso tifosi e commentatori, diventando il punto centrale della moviola. La partita si è accesa proprio su quell’episodio, che potrebbe aver influenzato l’esito finale. Ora si attende una riflessione ufficiale sulla decisione presa in campo.

