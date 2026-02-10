Ministro argentino prova su di sé il nuovo guanto-taser della Polizia e sviene in diretta tv
Durante una trasmissione televisiva in Argentina, il ministro di Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ha deciso di testare in prima persona un nuovo guanto-taser in dotazione alla Polizia. Mentre lo indossava, ha subito effetti imprevisti e si è accasciato, svenendo davanti alle telecamere. La scena ha sorpreso i presenti e generato molte domande sulla sicurezza di questi dispositivi. Quinteros ha poi commentato che l’esperienza è stata “insopportabile”.
Il ministro argentino di Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ha provato in diretta tv un guanto-taser in dotazione alla Polizia e poi ne ha descritto gli effetti: "È davvero insopportabile".
