Ministro argentino prova su di sé il nuovo guanto-taser della Polizia e sviene in diretta tv

Durante una trasmissione televisiva in Argentina, il ministro di Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ha deciso di testare in prima persona un nuovo guanto-taser in dotazione alla Polizia. Mentre lo indossava, ha subito effetti imprevisti e si è accasciato, svenendo davanti alle telecamere. La scena ha sorpreso i presenti e generato molte domande sulla sicurezza di questi dispositivi. Quinteros ha poi commentato che l’esperienza è stata “insopportabile”.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.