Meteo nuova perturbazione in arrivo su Reggio Calabria e provincia con rovesci e forti venti

Da reggiotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, si presentano nuovi rovesci e venti forti sulla provincia di Reggio Calabria. La perturbazione proveniente dall’ovest sta portando maltempo, con temporali e raffiche di vento che si fanno sentire già da qualche ora. La Protezione Civile invita alla prudenza e segnala possibili disagi lungo le strade e nelle zone più esposte.

Le previsioni del meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo: "Le temperature subiranno un calo, con valori massimi non oltre i 15 gradi" Il corridoio di correnti occidentali continua a scorrere senza ostacoli sull’area mediterranea, mantenendo la Calabria esposta a una sequenza di perturbazioni. Questa fase dinamica proseguirà anche nei prossimi giorni e raggiungerà il suo apice giovedì. Per il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo, mercoledì 11 febbraio una nuova perturbazione raggiungerà la regione, portando piogge diffuse su gran parte del territorio. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente più abbondanti sui versanti tirrenici e nelle aree interne, dove dal pomeriggio non si escludono rovesci anche a carattere temporalesco.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

