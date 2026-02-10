Meno ictus con la nostra dieta | cosa mostrano oltre 20 anni di studio

Dopo più di 20 anni di ricerca, i ricercatori hanno scoperto che seguire una certa alimentazione può ridurre il rischio di ictus. Lo studio, pubblicato su Neurology Open Access, ha coinvolto oltre 100mila donne, osservando come le loro scelte alimentari abbiano influito sulla salute del cervello nel tempo.

I ricercatori descrivono i risultati di uno studio appena pubblicato su Neurology Open Access, seguito oltre 100mila donne per più di 20 anni, analizzando il rapporto tra dieta e rischio di ictus.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ictus Dieta Ictus, lo studio che cambia tutto: ?25% di rischio con la dieta “giusta” Nei giorni scorsi uno studio ha riacceso l’attenzione sull’alimentazione e il rischio di ictus. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. LA RELAZIONE MORBOSA TRA ARIANA GRANDE E CYNTHIA ERIVO Ultime notizie su Ictus Dieta Argomenti discussi: Meno ictus con la dieta mediterranea; Trombectomia nell'occlusione dell'arteria basilare, benefici mantenuti fino a tre anni nei pazienti più giovani; Prevenzione dell’ictus: cosa emerge da una ricerca durata oltre 20 anni; Questa dieta può ridurre il rischio di ictus nelle donne. Meno ictus con la nostra dieta: cosa mostrano oltre 20 anni di studioI ricercatori descrivono i risultati di uno studio appena pubblicato su Neurology Open Access, seguito oltre 100mila donne per più di 20 anni, analizzando ... fanpage.it Un imponente studio su Neurology conferma: la dieta mediterranea riduce il rischio di ictus fino al 25%, smentendo le derive del movimento MAHA.Uno studio su Neurology condotto su 105.000 donne conferma: la dieta mediterranea riduce il rischio di ictus fino al 25% ... ilfattoalimentare.it ICTUS SPIEGATO IN MENO DI 1 MINUTO! #salute #medicina #divulgazione - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.