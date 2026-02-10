Marina Berlusconi affonda Corona | parla per la prima volta e lo asfalta con una frase tagliente

Marina Berlusconi rompe il silenzio e interviene sulla vicenda Corona. Dopo mesi di silenzio, la figlia dell'ex premier decide di parlare, arrivando a mettere in discussione le accuse e le modalità con cui si è arrivati a coinvolgere il suo gruppo. La sua posizione è netta: non si lascia intimidire e vuole chiarire una volta per tutte come stanno le cose.

Finora aveva scelto il silenzio, lasciando che fossero le carte bollate a parlare. Ora, invece, Marina Berlusconi rompe la riservatezza e interviene direttamente su una delle vicende più spinose che coinvolgono il gruppo Mediaset e Fabrizio Corona. Lo fa con poche parole, ma sufficienti a trasformarsi in una stoccata durissima, capace di riaccendere uno scontro che da giorni infiamma il dibattito mediatico. Marina Berlusconi contro Fabrizio Corona: così stronca il re di Falsissimo. Intervistata dal Corriere della Sera su temi politici e di attualità, Marina Berlusconi si è soffermata anche su Falsissimo, il format ideato e diffuso da Fabrizio Corona su YouTube e sui social. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Marina Berlusconi affonda Corona: parla per la prima volta e lo asfalta con una frase tagliente Approfondimenti su Marina Berlusconi Fabrizio Corona Corona: "Vi svelo i segreti su Piersilvio, Marina Berlusconi e Silvia Toffanin custoditi da Signorini, se non mi ammazzano prima" - VIDEO Fabrizio Corona promette di svelare retroscena nascosti su Piersilvio Berlusconi, Marina Berlusconi e Silvia Toffanin, custoditi da Signorini. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Famiglia Berlusconi rompe il silenzio dopo lo scandalo di Corona: “Alfonso é un… #signorini Ultime notizie su Marina Berlusconi Fabrizio Corona Argomenti discussi: Mediaset contro Corona: causa da 160 milioni per le accuse su Signorini e i volti noti; Mediaset: Causa civile da 160 milioni di euro contro Corona; Corona rilancia Falsissimo a teatro e stupisce con i nuovi prezzi. Marina Berlusconi risponde a Corona: Accuse noiose, la famiglia va avanti a testa alta!Marina Berlusconi replica alle accuse di Corona, sottolinea i risultati di famiglia e conferma le azioni legali contro l'ex paparazzo. serial.everyeye.it Il Sì al Referendum, l’estremista Vannacci e il far west di Trump, Corona? ci pensano gli avvocati: parla Marina B.Sul Corriere della Sera l'intervista Marina Berlusconi. La presidente di Fininvest e Mondadori traccia anche il futuro di Forza Italia: Grati a Tajani, ora comincia una fase nuova ... dire.it Governo, Marina Berlusconi: bene Meloni, ma rischio di scivolare c’è - facebook.com facebook #Referendum, Marina #Berlusconi: voto sì, mercato nomine vergognoso #giustizia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.