LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 10 febbraio in DIRETTA | cade Goggia avanzano Pellegrino e Arianna Fontana

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate con una sorpresa. Sofia Goggia è caduta durante la gara, mentre in pista Marco Pellegrino e Arianna Fontana sono riusciti ad avanzare. I fan sono in attesa di aggiornamenti, ma per ora il clima resta tutto tranne che tranquillo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 10 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

