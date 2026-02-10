Le New Balance 991v2 Smoked Pearl non sono fatte per sorprendere subito, ma aggiungono un tocco di colore ai look total black. Sono scarpe che si fanno notare piano, senza clamore, e promettono di arricchire lo stile senza esagerare.

Le New Balance 991v2 Smoked Pearl non sono una sneaker che cerca di attirare l’attenzione al primo sguardo. Ed è proprio lì che risiede il loro fascino. In un mercato saturo di colorway urlate e collaborazioni che durano quanto un drop su Instagram, questa nuova uscita della linea Made in UK punta su qualcosa di molto più difficile da ottenere: la permanenza. Lanciata come parte della collezione PrimaveraEstate 2026, questa versione delle New Balance 991v2 rafforza l’idea che New Balance stia vivendo uno dei suoi momenti creativi più solidi. Senza bisogno di reinventare la ruota, il brand continua ad affinare una formula che mescola heritage, manifattura premium e una lettura estremamente contemporanea del lusso quotidiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le New Balance 991v2 Smoked Pearl promettono di dare il giusto tocco di colore ai tuoi look total black

