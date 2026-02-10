Inter il no da 30 milioni per Luis Henrique | ecco chi lo voleva a gennaio

L’Inter ha deciso di non pagare i 30 milioni richiesti per Luis Henrique. La società aveva valutato l’attaccante brasiliano come un investimento, ma ha scelto di non procedere con l’acquisto. Intanto, il giocatore ha segnato un gol importante contro il Sassuolo, contribuendo al successo per 5-0. La vittoria in campo conferma che la strategia di mercato dei nerazzurri ha funzionato.

Il gol siglato contro il Sassuolo non è stato solo un sigillo nel 5-0 finale, ma la conferma di una scommessa vinta dalla dirigenza nerazzurra. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il mercato di gennaio avrebbe potuto prendere una piega diversa per Luis Henrique. Sull’esterno brasiliano, infatti, si erano accesi i riflettori della Premier League e del campionato turco, con proposte economiche decisamente allettanti per le casse di viale della Liberazione. L’offerta più consistente è arrivata dal Bournemouth, pronto a investire circa 30 milioni di euro per strappare il giocatore all’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

