Il medagliere dell' Italia a Milano Cortina 2026

L’Italia continua a portare a casa medaglie alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Oggi, gli atleti italiani si sono distinti ancora una volta, con Sofia Goggia che ha conquistato una nuova vittoria e Francesca Lollobrigida che ha ottenuto un risultato importante. La gara si fa sempre più emozionante e il medagliere si aggiorna di ora in ora.

Staffetta Mista, oro Short track La forza di un movimento sportivo si vede dalle staffette e il trionfo di quella mista dello Short track a Milano Cortina 2026 dice che l'Italia è una potenza sui pattini. Non solo Arianna Fontana, che colleziona la sua dodicesima medaglia olimpica, a un passo dal record assoluto di Edoardo Mangiarotti, ma con lei Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, oltre a Luca Spechenhauser e Chiara Betti, che hanno gareggiato nel primo e nel secondo turno. Per l'Italia è il secondo oro ai Giochi. Team Event, bronzo pattinaggio di figura C'è un campione spaziale sul ghiaccio di Milano.

