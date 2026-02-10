I giacobini del No cercano di mettere a tacere lo scandalo delle toghe del 2019. La riforma proposta punta a indebolire le correnti all’interno dell’Anm, che già sette anni fa furono coinvolte in un caso che mise sotto pressione il sistema giudiziario. Negli ultimi mesi, c’è chi ha fatto di tutto per nascondere le verità emerse in passato, tentando di depotenziarle con nuove norme. La questione resta calda, tra tentativi di copertura e richieste di chiarezza.

La riforma punta a depotenziare le correnti nell’Anm, i cui danni furono svelati sette anni fa. E che oggi tanti cercano di occultare. E così il No starebbe recuperando. A credere a certi sondaggi ci sarebbe una specie di pareggio «tecnico», a patto di dare allo strano aggettivo «tecnico» un senso che non sia quello di mettere un po’ le mani avanti, magari perché al pareggio non ci crede nemmeno chi l’ha scritto. Secondo altri, e sono molti di più, il dislivello non accenna affatto a ridursi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I giacobini del No vogliono nascondere lo scandalo del 2019 che travolse le toghe

Approfondimenti su scandalo toghe

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su scandalo toghe

Argomenti discussi: Silvana Giacobini: Sordi ci provò, mi chiusi in camera. Inseguendo i Clinton rischiai la galera; I giacobini del No vogliono nascondere lo scandalo del 2019 che travolse le toghe; Silvana Giacobini: Sordi cercò di entrare in camera mia. Signorini? E' sempre stato corretto, mi dispiace per lui; La scampagnata: il Caffè Scorretto del 6 febbraio 2026 - L'Unione Sarda.it.

Renzi, i Giacobini e le brioche della regina Maria AntoniettaQuando Matteo Renzi profetizza che «sarà un boomerang questo clima giacobino anti Pd» e si ritorcerà contro i «presunti rivoluzionari», forse farebbe meglio a preoccuparsi dei fischi tributati dai ... lagazzettadelmezzogiorno.it