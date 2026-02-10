Helena Prestes ha fatto uno scherzo a Javier Martinez sulla gravidanza, e la reazione del pallavolista sorprende tutti. Javier rimane senza parole, sorride e si mostra affettuoso, dimostrando di essere molto preso dalla battuta. La scena ha fatto il giro del web, mostrando un Javier dolce e spontaneo.

Helena Prestes fa uno scherzo a Javier Martinez, la reazione del pallavolista é sorprendente e dolce al tempo stesso. Uno scherzo ideato e registrato in diretta da Helena Prestes a Javier ha scosso e fatto ridere migliaia di fan. Tema? Il più delicato, il più esplosivo, il più capace di mandare in tilt qualsiasi essere umano: una presunta gravidanza. I due innamorati non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori, e chissà se dopo lo scherzo arriverà qualche bella sorpresa. Helena durante la diretta ha telefonato Javier affermando: “Sono stata in farmacia ed ho fatto il test”. Javier incredulo ha risposto: “Sei incinta?”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes e lo scherzo a Javier sulla gravidanza: la reazione del pallavolista

Helena Prestes torna in Brasile per stare vicino al padre colpito da un ictus.

