Galaxy s25 prezzo 720 dollari vicino al minimo storico
Il Galaxy S25 di Samsung arriva a un prezzo molto interessante. La versione da 128 GB, infatti, è in sconto e si avvicina ai livelli più bassi di sempre. Un’occasione per chi vuole mettere le mani su uno degli ultimi modelli di punta senza spendere troppo.
il galaxy s25 rappresenta l’ultima incarnazione della linea di punta di samsung, disponibile in versione da 128 gb e protagonista di una cyber deal che avvicina notevolmente il prezzo al minimo storico. l’offerta di amazon propone il modello 128 gb a $719.99, rispetto a un prezzo di listino di $799.99, con una riduzione significativa rispetto al prezzo pieno. l’occasione appare particolarmente interessante per chi desidera uno smartphone top di gamma con supporto software esteso. galaxy s25 128gb: prezzo, disponibilità e caratteristiche chiave. la promozione in corso posiziona il galaxy s25 128gb vicino al minimo storico di $699. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
