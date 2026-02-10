Formazioni Liga 24a giornata 2025 2026

L’allenatore di Real Madrid ha deciso di schierare una formazione più offensiva contro il Barcellona, puntando su Vinicius e Benzema, dopo le ultime prestazioni deludenti. Nel frattempo, il tecnico dell’Atletico Madrid ha confermato la coppia d’attacco con Morata e Griezmann, cercando di migliorare il rendimento in vista della partita di domenica. Per il Valencia, invece, il mister si affida a un modulo più difensivo, inserendo un centrocampo compatto per contenere le fonti di pericolo avversarie.

Probabili formazioni La Liga 24a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Formazioni Liga 24a giornata 2025/2026 Formazioni Premier League 24a giornata 2025/2026 Le probabili formazioni della 24esima giornata di Premier League sono già circolate tra gli addetti ai lavori. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Real Madrid Vs Real Sociedad Potential 4-1-2-1-2 Line up in Laliga Matchday 24 Season 2025/2026 Argomenti discussi: Bologna-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole del derby emiliano; Juventus-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche; Atalanta-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche; Roma-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Formazioni ufficiali Juventus Lazio: le scelte degli allenatoriFormazioni ufficiali Juventus Lazio: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 24a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 Vi riportiamo le formazioni ufficiali della partita tra la Ju ... lazionews24.com Serie A, le probabili formazioni della 24ª giornata: chi gioca e chi no partita per partitaIl programma e le ultime sugli schieramenti ... msn.com Real Madrid ospita la Real Sociedad in una sfida imperdibile della Liga: scopri probabili formazioni, quote e dove vedere la partita! https://tinyurl.com/4jmrrf3m facebook