Football Awards Two Sicilies | nasce la fase 2.0
La Nazionale Due Sicilie apre il 2026 con una novità importante. È nato il Football Awards Two Sicilies, il primo premio internazionale dedicato a chi, negli ultimi cinque anni, ha dato un impulso forte al movimento sportivo e identitario della regione. La cerimonia segna l'inizio di una nuova fase e punta a valorizzare chi ha contribuito a rafforzare il legame tra sport e identità siciliana.
Il Football Awards Two Sicilies inaugura la fase 2.0 della Nazionale Due Sicilie. La Nazionale Due Sicilie apre il 2026 con un gesto che segna un cambio di passo: la nascita del Football Awards Two Sicilies, il primo premio internazionale dedicato a chi, negli ultimi cinque anni, ha contribuito a costruire un movimento sportivo e identitario unico nel suo genere. La cerimonia, ospitata a Roma presso la Camera dei Deputati e promossa dalla Commissione Sport Inclusivo CONIFA dell’Intergruppo Parlamentare, rappresenta un riconoscimento istituzionale che conferma la crescita e la credibilità del progetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondimenti su Football Awards Two Sicilies
