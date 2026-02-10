Football Awards Two Sicilies | nasce la fase 2.0

La Nazionale Due Sicilie apre il 2026 con una novità importante. È nato il Football Awards Two Sicilies, il primo premio internazionale dedicato a chi, negli ultimi cinque anni, ha dato un impulso forte al movimento sportivo e identitario della regione. La cerimonia segna l’inizio di una nuova fase e punta a valorizzare chi ha contribuito a rafforzare il legame tra sport e identità siciliana.

