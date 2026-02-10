Fitness l' ultima lezione cena con delitto

La serata di sabato 21 febbraio a Ortorosso si trasforma in un teatro del mistero. La compagnia Delittiamoci organizza una Cena con Delitto intitolata “Fitness, l’ultima lezione”. Gli ospiti si siedono a tavola, ignari di quello che li aspetta, mentre sul palco si svolge una trama di intrighi e colpi di scena. La tensione cresce tra risate e sospetti, in un evento pensato per coinvolgere e sorprendere.

Sabato 21 febbraio, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per Cena con Delitto dal titolo "Fitness, l'ultima lezione".Una serata che unisce il gusto della degusteria OrtoRosso a uno spettacolo interattivo per 38 € a persona. Dalle ore 20:00, ci si potrà immergere in un intrigante mistero da.

