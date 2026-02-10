Una donna ha passato anni a subire angherie e violenze da parte della figlia, già da giovane coinvolta nella droga. La situazione è diventata insostenibile, e ora le autorità stanno indagando su una serie di furti e comportamenti aggressivi che hanno segnato profondamente la vita della madre.

Per diversi anni, pare già dal 2011, una madre ha dovuto vivere l’inferno tra le pareti domestiche a causa delle angherie e dei maltrattamenti da parte della figlia, già da giovanissima entrata nel tunnel della droga. Umiliazioni, violenze fisiche e continue estorsioni, con la madre arrivata a sbarrare le porte delle stanze e barricarsi in casa per sfuggire alla furia della figlia, capace di trasformare ogni rifiuto di denaro in un’occasione di aggressione e di minaccia. Ora a carico della figlia, che ha 31 anni, è scattata la denuncia per maltrattamenti ed estorsione che i carabinieri di Gualtieri, incaricati delle indagini, hanno inoltrato alla magistratura, con il giudice del tribunale reggiano che ha aggiunto pure il divieto di avvicinamento alla vittima, con il controllo affidato al braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Figlia incubo di una madre. Violenze e furti per la droga

Approfondimenti su Figlia Inferno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Figlia Inferno

Argomenti discussi: Figlia incubo di una madre. Violenze e furti per la droga; Notti al gelo sulle panche per sfuggire al marito violento, l’incubo di una madre e dei suoi figli; Una donna e i suoi figli costretti a dormire all'aperto, anche d'inverno, per sfuggire a un marito e padre violento: un incubo durato 10 anni; Una madre, una figlia, e il silenzio: viaggio nel dolore di chi resta.

Rapita, torturata e stuprata dal fidanzato che voleva lasciare. I carabinieri di Sassari salvano una 25enne dall’incuboL’allarme dato dalla madre: da 10 giorni la figlia non si faceva vedere a casa. Il 35enne arrestato in flagranza dai carabinieri. Avrebbe drogato la ragazza prima di sfigurarla con l’acido e violentar ... quotidiano.net

Segregata per 10 giorni, picchiata e stuprata dal fidanzato: l'incubo di una 25enne. «Ti sfiguro con l'acido, ti faccio bere la candeggina»Segregata in casa per almeno 10 giorni, picchiata, torturata, stuprata e sfigurata. È il racconto choc di una ragazza di 25 anni, salvata venerdì notte dai carabinieri a Sassari, ... leggo.it

«Vi prego aiutatemi, mia figlia sta morendo». Con queste parole, pronunciate tra le lacrime, è cominciato l'incubo di Fabio Patriciello e sua moglie Rosanna che hanno rischiato di perdere la figlia di 18 mesi. I coniugi, residenti a Venafro in Molise, si trovano a facebook

Gianna Burlò è la figlia di Mario Burlò, l'imprenditore torinese librato a Caracas dopo 14 mesi di detenzione nelle carceri venezuelane. Dice: «Non ho parole per esprimere la mia gioia, è la fine di un incubo. Non abbiamo mai accettato questa detenzione di cu x.com