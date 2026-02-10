Con l’arrivo di questa settimana, torna l’Obiettivo Live in EA Sports FC 26. I giocatori devono mettere in fila punti rush per completare la sfida. Basta seguire le indicazioni in gioco e giocare le partite per accumulare i punti necessari. Chi riesce a completare l’obiettivo riceve ricompense che si possono usare nel gioco. Questo nuovo incarico si inserisce nella serie di sfide settimanali già note ai fan.

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 26! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush. Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 2x 82+ Rare Gold Players Pack Non scambiab.. 1 – 2.500 Punti Rush. Ottieni 2.500 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x Pacc. 2 gioc. oro raro 79+ Non scambiab.. 2 – 10.000 Punti Rush. Ottieni 10.000 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x Pacc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush

