Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Questa sera, su Rai 3, va in onda un nuovo episodio di Farwest con Salvo Sottile. Il programma, che va in onda ogni venerdì in prima serata, porta in primo piano storie di cronaca e realtà italiane. Gli spettatori possono aspettarsi ospiti e anticipazioni che faranno discutere.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 10 febbraio. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 10 febbraio 2026. Anticipazioni. Parte dalla manifestazione dei gruppi antagonisti di sinistra contro le Olimpiadi invernali l’inchiesta che apre il nuovo appuntamento con “Farwest”. A una settimana dagli scontri di Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, cinquemila persone hanno sfilato a Milano, unite nella protesta contro la presenza dell’Ice e contro i grandi eventi in città. 🔗 Leggi su Tpi.it

Farwest, ospiti stasera: un'inchiesta sui movimenti antagonisti, dagli scontri di Torino al corteo No Olimpiadi a MilanoParte dalla manifestazione dei gruppi antagonisti di sinistra contro le Olimpiadi invernali l’inchiesta che apre il nuovo appuntamento con Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile in onda martedì 10 ... affaritaliani.it

FarWest, dagli scontri di Torino e Milano ai cimiteri di RomaFarWest: Salvo Sottile torna in prima serata con gli scontri di Torino e Milano. Inchiesta su Ostia e sui cimiteri di Roma. Le anticipazioni ... davidemaggio.it

Salvo Sottile. . Giletti contro Ranucci a proposito dei suoi messaggi con Maria Rosaria Boccia. “Mi hai mentito”. #farwest - facebook.com facebook

Cosa é accaduto alla troupe inviata da Salvo Sottile alla manifestazione di #Torino per il centro sociale #Askatasuna La versione integrale andrà in onda a #Farwest martedì #3febbraio ore 21.20 Rai3. x.com