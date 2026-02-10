Escursione a San Rossore fino al mare

Da pisatoday.it 10 feb 2026

Questa mattina decine di escursionisti hanno raggiunto il parco di San Rossore per una passeggiata fino al mare. Partiti all’alba, i partecipanti hanno attraversato i sentieri tra boschi e dune, ammirando il paesaggio che mescola storia e natura. La giornata si è rivelata ideale per scoprire un luogo così particolare, dove la presenza umana si fonde con l’ambiente naturale, creando un ambiente unico nel suo genere.

San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate, strato su strato, negli ultimi mille anni, per creare una combinazione straordinaria umano-naturalistica.Partenza dall'ingresso del parco di San Rossore per arrivare fino al mare.Info.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

