Escursione a San Rossore fino al mare

Questa mattina decine di escursionisti hanno raggiunto il parco di San Rossore per una passeggiata fino al mare. Partiti all’alba, i partecipanti hanno attraversato i sentieri tra boschi e dune, ammirando il paesaggio che mescola storia e natura. La giornata si è rivelata ideale per scoprire un luogo così particolare, dove la presenza umana si fonde con l’ambiente naturale, creando un ambiente unico nel suo genere.

San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate, strato su strato, negli ultimi mille anni, per creare una combinazione straordinaria umano-naturalistica. Partenza dall'ingresso del parco di San Rossore per arrivare fino al mare.

