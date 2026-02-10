Elettra Lamborghini | età altezza carriera vita privata e curiosità sulla cantante e star tv

Elettra Lamborghini, ereditiera e star televisiva, si fa notare per la sua carriera nel mondo della musica e dello spettacolo. Nata in una famiglia nota per il marchio Lamborghini, ha deciso di seguire la sua strada nel mondo dello showbiz, conquistando pubblico e critica. Con una presenza forte sui social e hit radiofoniche, ora si mostra come una delle figure più discusse e seguite nel panorama italiano.

Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata: “Un atto di coraggio. Sanremo ha perso la narrazione” Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Elettra Lamborghini è una cantante, personaggio televisivo e influencer italiana. Nata a Bologna il 17 maggio 1994, è figlia di Antonio Lamborghini e nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della celebre casa automobilistica. Il suo secondo nome, Miura, è un omaggio a uno dei modelli più iconici del marchio. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

