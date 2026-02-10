Da Gaza al Congo | il racconto di Gennaro Giudetti al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento
Questa sera al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento, Gennaro Giudetti racconta le sue esperienze tra Gaza e il Congo. L’operatore umanitario, premiato quest’anno con il Premio Nadia Toffa, condivide le sue storie di persone in difficoltà, di conflitti e di emergenze. Un’occasione per capire cosa significa davvero aiutare chi si trova ai margini del mondo.
Che cosa significa, oggi, scegliere di stare dalla parte degli ultimi nei contesti di conflitto, grave carestia o disastro ambientale? A questa domanda cercherà di rispondere Gennaro Giudetti, operatore umanitario di fama internazionale e vincitore del Premio Nadia Toffa 2024,attivo da Gaza al.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
