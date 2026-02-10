Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Concorso docenti PNRR3, le lettere estratte per le prove orali sono state pubblicate. Sono state annunciate le lettere che i candidati devono consegnare per iniziare le prove orali, che riguardano insegnanti di infanzia, primaria e scuola secondaria. Le procedure sono state avviate con i bandi pubblicati sotto i decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Concorso Docenti Argomenti discussi: Concorso docenti PNRR3, il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riserva; Concorso Docenti PNRR3: Ultima Scadenza per Sciogliere la Riserva il 2 Febbraio 2026; Concorso PNRR3 scioglimento riserva: istanza entro il 2 febbraio 2026; Concorsi docenti PNRR 3, scadenza 2 febbraio per lo scioglimento della riserva per i titoli conseguiti entro il 31 gennaio. Concorso docenti PNRR3: prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenzaConcorso docenti PNRR3: sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali del bando DDG n. 2939/2025. La prova pratica viene svolta assicurando l'anonimato, eccettuati i casi in cui ciò sia mater ... orizzontescuola.it Concorso docenti pnrr3: anonimato nella prova pratica, cosa sapereEsplora come l'anonimato nella prova pratica possa garantire una valutazione equa e trasparente per i candidati. informazionescuola.it ## **LINK DEI GRUPPI WHATSAPP PER LA PROVA ORALE** del CONCORSO DOCENTI PNRR3 su** SCIENZE MOTORIE ** MARCHE >>> [[https://chat.whatsapp.com/DD8eqy85siP6jQXgGS8mY8](https://chat.whatsapp.com/DD8eqy85siP6jQXgGS8mY8)]( - facebook.com facebook Decreto I Rettifica Commissione Giudicatrice classe A028- Concorso Docenti D.D. n. 2939/2025 x.com

