Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Concorso docenti PNRR3, le lettere estratte per le prove orali sono state pubblicate. Sono state annunciate le lettere che i candidati devono consegnare per iniziare le prove orali, che riguardano insegnanti di infanzia, primaria e scuola secondaria. Le procedure sono state avviate con i bandi pubblicati sotto i decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

