Chi è l’ex compagno di Diego Dalla Palma la rivelazione choc | Ho scoperto dopo che era un delinquente

Diego Dalla Palma ha rivelato di aver scoperto solo recentemente che l’ex compagno era un delinquente. L’ha raccontato in modo diretto, senza giri di parole, lasciando tutti sgomenti. La notizia arriva dopo anni di convivenza e rapporti che sembravano normali, e ora si apre un nuovo capitolo nella sua vita.

Diego Dalla Palma ha iniziato a lavorare a diciotto anni a Milano proprio come scenografo e costumista in alcuni produzioni teatrali per poi specializzarsi come truccatore anche in ambito televisivo. Il suo primo laboratorio di immagine è datato 1978 e subito dopo sono arrivate le prime conferme e i primi successi tanto da poter lanciare una linea di cosmetici che porta il suo nome. Da dietro le quinte dello spettacolo è passato davanti con una serie di rubriche televisive con i suoi trucchi di bellezza e collaborando anche con alcuni giornali. Diego Dalla Palma non ha mai negato di essere pansessuale, durante un’ultima intervista concessa al Corriere della Sera ha confermato ha rivelato: “La predisposizione a sentire fremiti o sentimenti per donne e uomini è un patrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

