Centrata dal bus in via Mazzini | giovane donna a Cattinara

10 feb 2026

Una giovane donna è stata investita da un bus della Trieste Trasporti in via Mazzini a Cattinara. Sul posto sono arrivati i soccorritori che l’hanno portata al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta facendo i rilievi per capire come sia successo l’incidente.

E' stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara la giovane donna investita da un mezzo della Trieste Trasporti in via Mazzini. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi 10 febbraio. Stando a una prima ricostruzione, la donna è scesa dall'autobus all'ultima fermata di via.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

