‘Bullizzometro’ per dire basta alla violenza | la battaglia di Minonni

Al chiostro di Montegiorgio, durante la giornata contro il bullismo, si è tenuto un incontro per lanciare il progetto ‘Bullizzometro’. Minonni ha spiegato come questa iniziativa aiuti scuole e genitori a riconoscere e combattere la violenza tra i giovani. La partecipazione è stata alta e l’obiettivo è chiaro: dire basta alle vessazioni, anche online.

Al chiostro Sant'Agostino di Montegiorgio, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, si è tenuto sabato l'incontro 'Il Bullizzometro. La violenza non crea, distrugge'. Confronto a più voci che ha richiamato l'attenzione delle istituzioni, del mondo della scuola e dell'associazionismo. Padrona di casa è stata Elvinia Minnoni, consigliera comunale, che ha fortemente voluto questo evento dopo aver promosso una mozione per l'approvazione del 'Bullizzometro'. Sono stati poi gli ospiti a portare le loro testimonianze e prospettive. La pedagogista Ilenia Salvatori, ha fatto chiarezza su cosa sia il bullismo e cyber bullismo, quali siano gli elementi che ci permettono di riconoscerlo: asimmetria di potere tra il bullo e vittima, intenzionalità di chi agisce spesso con violenza, atti che poi vengono reiterati nel tempo.

