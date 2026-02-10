Brando Ephrikian provato dopo le accuse di Raffaella | Quello che è successo mi ha segnato

Brando Ephrikian si presenta sconvolto sui social dopo le accuse di Raffaella Scuotto. L’ex tronista ammette di essere molto provato da quanto successo e rivela che tutto ciò lo ha lasciato un segno. La loro disputa online continua a far parlare, lasciando molti a chiedersi come evolverà la situazione.

Sfogo social di Brando Ephrikian dopo le accuse di Raffaella Scuotto, le parole dell’ex tronista. Brando Ephrikian e l’ex fidanzata Raffaella Scuotto di recente hanno catturato non poco l’attenzione del gossip a causa della loro ‘guerra social’. Cosa è successo tra loro? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivolto pesanti accuse all’ex fidanzata, definendolo un manipolatore che ha solamente sfruttato la loro relazione dopo il programma di Maria De Filippi. Ha anche confessato che c’è stata violenza psicologica e fisica mentre stavano insieme, lei però non ha denunciato e per mesi non ha detto nulla.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Approfondimenti su Brando Ephrikian

Brando Ephrikian rompe il silenzio e smentisce le accuse di Raffaella Scuotto.

Ultime notizie su Brando Ephrikian

