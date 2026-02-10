Avviata ufficialmente la filiale di Davines in Spagna

Da metropolitanmagazine.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La filiale di Davines in Spagna ha aperto ufficialmente i battenti a Bilbao. Dopo l’annuncio, ora l’azienda ha avviato le attività sul territorio, rafforzando la sua presenza nel mercato iberico.

Il brand di haircare Davines aveva già annunciato l’apertura di una filiale spagnola nella città di Bilbao, che ora ha ufficialmente avviato le attività. Questa nuova sede ha richiesto un investimento di 6 milioni di euro per il consolidamento della struttura e delle attività nel Paese iberico. Davines avvia ufficialmente la filiale di Bilbao. La filiale, guidata dal managing Director Bruno Lelievreon, vanta un team di oltre 60 persone e circa 1.500 clienti tra saloni e centri estetici, Lelievreon, professionista con trent’anni di esperienza nel settore, dirigerà i lavori dietro le quinte, mentre lo sviluppo del marchio di skincare professionale comfort zone continuerà a essere guidato da Davide Manzoni, General Manager Skincare Italy e Iberia Region. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

avviata ufficialmente la filiale di davines in spagna

© Metropolitanmagazine.it - Avviata ufficialmente la filiale di Davines in Spagna

Approfondimenti su Davines Spagna

Agricoltura, Bollati (Davines): “Crediamo in una filiera più sostenibile, circolare e biodiversa”

Riaperta dopo i lavori la storica filiale UniCredit di piazza Cavalli

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Davines Spagna

avviata ufficialmente la filialeDavines Group si espande in Spagna. Investimento da 6 milioni per la nuova filialeDalla sede di Bilbao, Davines España ha assunto la gestione diretta delle attività il 1° gennaio. L’operazione arriva dopo 30 anni di collaborazione della holding di Parma con il distributore esclusiv ... msn.com

Cina: azienda biotecnologica italiana apre filiale a ShanghaiSacco System è un'impresa biotecnologica di fama internazionale. Le sue attività si estendono in oltre 110 Paesi e regioni in tutto il mondo. L'azienda ha avviato la propria strategia per l'Asia-Pacif ... italpress.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.