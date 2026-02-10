avviata ufficialmente la filiale di davines in spagna

La filiale di Davines in Spagna ha aperto ufficialmente i battenti a Bilbao. Dopo l’annuncio, ora l’azienda ha avviato le attività sul territorio, rafforzando la sua presenza nel mercato iberico.

Il brand di haircare Davines aveva già annunciato l’apertura di una filiale spagnola nella città di Bilbao, che ora ha ufficialmente avviato le attività. Questa nuova sede ha richiesto un investimento di 6 milioni di euro per il consolidamento della struttura e delle attività nel Paese iberico. Davines avvia ufficialmente la filiale di Bilbao. La filiale, guidata dal managing Director Bruno Lelievreon, vanta un team di oltre 60 persone e circa 1.500 clienti tra saloni e centri estetici, Lelievreon, professionista con trent’anni di esperienza nel settore, dirigerà i lavori dietro le quinte, mentre lo sviluppo del marchio di skincare professionale comfort zone continuerà a essere guidato da Davide Manzoni, General Manager Skincare Italy e Iberia Region. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Davines Spagna

Ultime notizie su Davines Spagna

