Assistenti di lingua straniera 2026 27 | avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO

Con l’avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato avvio alla procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane per il prossimo anno scolastico. L'articolo Assistenti di lingua straniera 202627: avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il MIM ha pubblicato il nuovo bando 2026/27 per lavorare come assistenti di lingua italiana all’estero. • Durata: 8 mesi per 12 ore settimanali • Compenso: variabile a seconda del paese di destinazione • Dove: Austria, Francia, Belgio, Germania Irlanda, Regno - facebook.com facebook
