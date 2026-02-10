Assegno Unico febbraio 2026 calendario pagamenti | date e cosa sapere

L’INPS ha confermato le date di pagamento dell’Assegno Unico per febbraio 2026. Le somme saranno accreditate il 19 e il 20 febbraio.

L’INPS ha confermato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico per il mese di febbraio 2026, prevedendo l’erogazione delle somme il 19 e il 20 febbraio. Questo intervento mira a sostenere le famiglie italiane, in un contesto economico in continua evoluzione. Non sarà necessario presentare una nuova domanda per le famiglie che hanno già una pratica in corso, a condizione che questa non sia stata respinta, revocata o decaduta. La conferma arriva in un momento cruciale per molte famiglie, che attendono con attenzione questi fondi per far fronte alle spese quotidiane. L’Assegno Unico rappresenta un sostegno significativo per l’economia familiare, soprattutto in un periodo caratterizzato da inflazione e aumento dei costi della vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

A febbraio 2026, molti italiani riceveranno diversi pagamenti dall’Inps.

