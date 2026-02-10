Asp e polizia insieme per proteggere i giovani dai pericoli digitali

A Catania, le forze dell’ordine e le istituzioni continuano a lavorare insieme per proteggere i giovani dai rischi del digitale. Dopo la Giornata nazionale contro il bullismo, hanno organizzato l’evento

Gli esperti della polizia guideranno gli alunni in una riflessione critica: pensare prima di postare, scusarsi se si sbaglia e rompere il silenzio in caso di abusi A Catania l'impegno contro il bullismo prosegue oltre la Giornata nazionale: istituzioni e scuole si uniscono nell'evento "Navigare sicuri" per fornire ai giovani strumenti concreti di difesa digitale. L'eco della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (che si celebra il 7 febbraio) a Catania si trasforma in un'azione operativa dedicata ai più giovani. Sull'onda della recente ricorrenza, le istituzioni ribadiscono "l'urgenza di tutelare il benessere psicologico delle nuove generazioni con una risposta che va oltre la singola data sul calendario".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

