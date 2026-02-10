Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Taratata conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Taken 3 – L’ora della verità incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Hotel ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Viva l’Italia raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 9 Febbraio 2026

Approfondimenti su Cuori 3

Ieri sera, su Rai1, il nuovo episodio di

Ieri sera, la battaglia tra Rai 1 e Canale 5 si è ripetuta con i numeri di ascolto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Comme un Juif en France

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 2 febbraio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 9 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 9 febbraio 2026: Cuori 3, Taratata, Olimpiadi, Quarta Repubblica e Lo stato delle Cose; Ascolti tv ieri (2 febbraio): la ‘preside’ Luisa Ranieri chiude col botto, Zelig saluta, vendetta di Gerry Scotti su De Martino.

Ascolti tv del 9 febbraio, Paolo Bonolis sfida CuoriLunedì in prima serata Paolo Bonolis ha debuttato su Canale 5 con Taratatà. La sua è stata una strada tutta in salita, dato che su Rai 1 è andato in onda un nuovo episodio di Cuori 3. Gerry Scotti ha ... dilei.it

Stasera in TV, programmi e film di lunedì 9 febbraio 2026 in prima serataDalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 alle fiction, passando per film e show musicali: ecco cosa c'è in TV stasera, lunedì 9 febbraio 2026 ... money.it

Nuovo record di ascolti per @forummediaset! Il programma condotto da #BarbaraPalombelli ieri mattina é stato visto da 1.573.000 telespettatori con uno share del 19,67%. #Forum va in onda dal lunedì al sabato alle 11:00 su #Canale5 e alle 14:00 su #Rete4 facebook

#VoceEDelizia lunedì 2/2 "Non è necessario che tu mi ascolti, non è importante che tu senta le mie parole, no, non è importante, ma io ti scrivo lo stesso." Iosif Brodskij Art Claude Monet x.com