Arriva il maltempo allerta meteo per temporali vento e mareggiate

Un fronte di maltempo si avvicina alla Toscana. La Protezione Civile ha emesso un’allerta per temporali, vento forte e mareggiate. Le prime piogge intense sono attese in serata, e le autorità invitano alla prudenza. Le condizioni meteo peggiorano rapidamente, e si consiglia di evitare spostamenti non necessari.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Come annunciato nelle scorse ore, è in arrivo una perturbazione sulla Toscana: il fronte temporalesco arriva nella serata di martedì. Previste precipitazioni sparse sul nord-ovest della regione, con cumulati anche intensi sui rilievi. Mercoledì temporali attesi anche sul resto della regione, con miglioramento dal pomeriggio. Lamma, le previsioni meteo per la Toscana. Pioggia e temperature miti Per questo la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valido dalle 22 di martedì fino alle 18 di mercoledì 11 febbraio, vento e mareggiate per tutta la giornata di mercoledì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva il maltempo, allerta meteo per temporali, vento e mareggiate Approfondimenti su Firenze Toscana Maltempo con temporali, raffiche di vento e possibili mareggiate: arriva una nuova allerta meteo Temporali, raffiche di vento e possibili mareggiate: arriva una nuova allerta meteo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Arriva il ciclone Harry: allerta rossa in Sardegna Ultime notizie su Firenze Toscana Argomenti discussi: Meteo, allerta maltempo prevista per oggi per pioggia e vento forte; Maltempo a Roma: temporali in arrivo e allerta meteo gialla per le prossime ore; Maltempo, arriva una nuova perturbazione atlantica. È allerta gialla in 12 regioni; Allerta meteo gialla a Napoli 4 e 5 febbraio: forte maltempo in Campania. Dopo l’allerta meteoIl maltempo colpisce, ma la risposta istituzionale arriva subito. Dopo le violente precipitazioni che hanno interessato il territorio del Comune di Altomonte, il presidente della Provincia di Cosenza, ... cosenzachannel.it Maltempo, allerta gialla per neve nel Basso Piemonte. Fiocchi attesi a TorinoLe previsioni di Andrea Vuolo di Rai Meteo: Su Torino città è attesa la prima nevicata con accumulo, tra uno e tre centimetri, dopo 1145 giorni ... rainews.it Meteo, Domenica 8 arriva il Maltempo: le regioni a rischio Pioggia e Temporali ...Continua - facebook.com facebook Olimpiadi al via sotto un meteo clemente: al nord arriva la tregua da piogge e nevicate, mentre al centro-sud il maltempo dilaga x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.