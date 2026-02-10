Amianto Regione Lombardia stanzia 11,5 milioni per la bonifica degli edifici pubblici

La Regione Lombardia ha deciso di mettere a disposizione 11,5 milioni di euro per la bonifica degli edifici pubblici contaminati dall’amianto. La Giunta ha approvato i criteri del nuovo bando 2026, che punta a finanziare i lavori di rimozione di questo materiale pericoloso. Ora i comuni potranno presentare le domande e avviare le operazioni di messa in sicurezza degli edifici pubblici.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare.

