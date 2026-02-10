A Mirror a Lecce con Ninni Bruschetta Fabrizio Colica Greg e Paola Michelini
Questa sera, al Teatro Apollo di Lecce, va in scena “A Mirror”, uno spettacolo che mescola finzione e realtà. La stagione teatrale del Comune di Lecce, in collaborazione con Puglia Culture, porta in scena questa produzione di Sam Holcroft, interpretata da Ninni Bruschetta, Fabrizio Colica, Greg e Paola Michelini. Lo spettacolo è descritto come “falso e non autorizzato”, e promette di sorprendere il pubblico con un mix di comicità e imprevedibilità. L’appuntamento è alle 21, per chi vuole trascorrere una serata diversa
LECCE - Giovedì 12 febbraio, alle 21, la stagione teatrale del Comune di Lecce in collaborazione con Puglia Culture porta al Teatro Apollo “A Mirror, uno spettacolo falso e Non autorizzato”, di Sam Holcroft, con Ninni Bruschetta, Fabrizio Colica, Claudio “Greg” Gregori, Paola Michelini, per Altra.🔗 Leggi su Lecceprima.it
