A Mirror a Lecce con Ninni Bruschetta Fabrizio Colica Greg e Paola Michelini

Questa sera, al Teatro Apollo di Lecce, va in scena “A Mirror”, uno spettacolo che mescola finzione e realtà. La stagione teatrale del Comune di Lecce, in collaborazione con Puglia Culture, porta in scena questa produzione di Sam Holcroft, interpretata da Ninni Bruschetta, Fabrizio Colica, Greg e Paola Michelini. Lo spettacolo è descritto come “falso e non autorizzato”, e promette di sorprendere il pubblico con un mix di comicità e imprevedibilità. L’appuntamento è alle 21, per chi vuole trascorrere una serata diversa

