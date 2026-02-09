youtube tv risparmio di 80 dollari per quattro mesi scopri come

YouTube TV offre una promozione temporanea: gli utenti pagheranno 20 dollari al mese invece del prezzo normale per quattro mesi. In totale, si risparmiano 80 dollari. La promozione è pensata per chi vuole provare il servizio senza spendere troppo. Per ora, si tratta di un’offerta limitata, quindi conviene approfittarne subito.

questa panoramica sintetica descrive una promozione riservata agli utenti di youtube tv. è presente una riduzione temporanea del canone mensile, pari a 20 dollari al mese per quattro mesi, con un risparmio totale di 80 dollari. l'agevolazione è disponibile tramite la pagina di abbonamento sul sito di youtube tv, e non è visualizzabile dall'app. sconto youtube tv: 20 dollari al mese per quattro mesi. l'offerta prevede una diminuzione mensile di 20 dollari sul canone, passando da 83 dollari a 63 dollari cada mese, per un periodo di quattro mesi. al termine del periodo promozionale, l'abbonamento torna al prezzo originario di 83 dollari mensili.

YouTube TV offre uno sconto di 20 dollari al mese per quattro mesi.

Youtube TV ha iniziato a controllare gli account degli utenti per offrire uno sconto di 80 dollari.

