Vetrine Bianconere con poster bandiere maglie e sciarpe | tanti negozi hanno già aderito

Tante vetrine nel centro di Ascoli si sono illuminate con poster, bandiere, maglie e sciarpe bianconere. Molti negozi hanno già aderito all’iniziativa, che vuole mostrare il sostegno alla squadra locale, l’Ascoli Calcio 1898. La città si mostra unita e orgogliosa, pronta a sostenere i colori bianconeri in vista delle prossime partite.

Ascoli, 9 febbraio 2025 – Ascoli manifesta tutto il proprio orgoglio con Vetrine Bianconere. La città sprigiona tutto l'amore per i colori bianconeri grazie all'iniziativa lanciata de Il Resto del Carlino insieme a Comune, Confcommercio e Ascoli Calcio 1898. In pochi giorni sono state davvero tante le attività commerciali che hanno subito aderito. Non c'erano dubbi, ma le cento torri hanno iniziato immediatamente a colorare i negozi con quadri, poster, bandiere, maglie, sciarpe e ogni genere di vessillo riconducibile all'ultracentenaria storia del Picchio che da sempre anima la quotidianità di un popolo che fondamentalmente vive di pane e calcio sette giorni su sette.

