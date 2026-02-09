Domani, a Caserta, D. & E. Luxury Watches apre le porte al pubblico per mostrare la sua vasta selezione di orologi di alta gamma. La società, fondata da Domenico Ferraro, si occupa di vendita e assistenza di lusso da anni, diventando uno dei punti di riferimento in Italia nel settore. Ora, Ferraro punta a consolidare ulteriormente la sua posizione, offrendo ai clienti un servizio sempre più completo e professionale.

D. & E. Luxury Watches SRL Domenico Ferraro è il fondatore e volto di D. & E. Luxury Watches, realtà imprenditoriale con sede in provincia di Caserta specializzata nella vendita e assistenza di orologi di alta gamma. Nato e cresciuto nell'area campana, Ferraro ha trasformato una passione giovanile per l'orologeria in un'attività strutturata e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Dopo anni di esperienza nel settore, nel 2010 ha fondato la società, che si è progressivamente ampliata fino a includere nel 2017 un laboratorio interno, dedicato a revisioni, perizie e personalizzazioni tecniche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vendita Orologi di Lusso: la storia di 5 rivenditori Leader in Italia

