Usare l’AI invece di pensare ci fa rimbambire?

Da settimane si parla di come l’uso smodato di smartphone e intelligenza artificiale stia cambiando il modo di pensare degli italiani. Sempre più persone si affidano agli algoritmi, delegando loro il ragionamento e la comprensione. Questa tendenza preoccupa esperti e genitori, che temono che si stia perdendo la capacità di analizzare e giudicare da soli. La domanda resta aperta: stiamo davvero diventando più stupidi?

L’uso pervasivo di intelligenza artificiale e smartphone sta generando una “stupidità funzionale”, una progressiva incapacità di comprendere le ragioni dietro le nostre azioni, delegando agli algoritmi anche il pensiero critico e la capacità di elaborare informazioni in modo autonomo. Il fenomeno, emerso da un’analisi di Tom’s Hardware, solleva preoccupazioni sulla salute cognitiva e sull’evoluzione della mente umana nell’era digitale. La nostra società, sempre più dipendente dalla tecnologia, rischia di assomigliare alla distopica visione del film “Idiocracy”, dove l’intelligenza media della popolazione è in declino e la capacità di problem solving è drasticamente ridotta.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

