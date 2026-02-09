Una bellezza silenziosa eppure impossibile da non notare Trucco glow ciglia finte ma discrete chignon d' ordinanza Il beauty look della ex duchessa

Da iodonna.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meghan Markle ha scelto un look semplice ma efficace per partecipare al Fifteen Percent Pledge Fundraising Gala a Los Angeles. La ex duchessa, 44 anni, si è presentata con un trucco glow, ciglia finte discretamente applicate e un chignon elegante. La sua presenza ha attirato tutti i flash e gli sguardi, soprattutto per la partecipazione a una serata dedicata a una causa importante, quella di invitare i grandi retailer a riservare il 15% degli scaffali ai marchi di imprenditori Black.

S orridente e radiosa, la 44enne Meghan Markle ha catturato flash e sguardi al Fifteen Percent Pledge Fundraising Gala di Los Angeles, dove i riflettori erano puntati su un’ iniziativa benefica che invita i grandi retailer a dedicare il 15% degli scaffali a marchi di proprietà di imprenditori Black. Sul red carpet, la duchessa di Sussex e due volte mamma ha rubato la scena con il suo beauty look: sofisticato, luminoso, con protagonista uno chignon bon ton dal movimento naturale, ciglia extra volumizzate e labbra vestite di un rossetto nude shimmer che catturano la luce. Nel segno dell’ eleganza discreta, o, come si dice sui social “muted elegance”: quella che, anche in silenzio, sa farsi notare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

una bellezza silenziosa eppure impossibile da non notare trucco glow ciglia finte ma discrete chignon d ordinanza il beauty look della ex duchessa

© Iodonna.it - Una bellezza "silenziosa", eppure impossibile da non notare. Trucco glow, ciglia finte (ma discrete), chignon d'ordinanza. Il beauty look della (ex) duchessa

Approfondimenti su Meghan Markle

Benvenuta naturalezza: incarnato glow, milky nails, beach waves e chignon chic... Tutte le tendenze beauty per le "bride to be" del 2026

Da Chanel beauty a Aldo Coppola, le nuove beauty destination tra store, boutique e saloni novità nel mondo della bellezza

Negli ultimi anni, il settore della bellezza ha visto la nascita di nuove beauty destination, tra store, boutique e saloni innovativi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Meghan Markle

Argomenti discussi: La preghiera non è fuga, è lotta che tesse fraternità; Calcio moderno: come i dati e l’Intelligenza Artificiale riscrivono il gioco tra passione, tattica e sogni di gloria; Robert Mapplethorpe. A Milano le sue forme del desiderio; Morto Michele Di Maria, il pasticciere vichese del dolce della sposa - FoggiaToday.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.