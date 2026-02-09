Una bellezza silenziosa eppure impossibile da non notare Trucco glow ciglia finte ma discrete chignon d' ordinanza Il beauty look della ex duchessa

Meghan Markle ha scelto un look semplice ma efficace per partecipare al Fifteen Percent Pledge Fundraising Gala a Los Angeles. La ex duchessa, 44 anni, si è presentata con un trucco glow, ciglia finte discretamente applicate e un chignon elegante. La sua presenza ha attirato tutti i flash e gli sguardi, soprattutto per la partecipazione a una serata dedicata a una causa importante, quella di invitare i grandi retailer a riservare il 15% degli scaffali ai marchi di imprenditori Black.

Sorridente e radiosa, la 44enne Meghan Markle ha catturato flash e sguardi al Fifteen Percent Pledge Fundraising Gala di Los Angeles, dove i riflettori erano puntati su un' iniziativa benefica che invita i grandi retailer a dedicare il 15% degli scaffali a marchi di proprietà di imprenditori Black. Sul red carpet, la duchessa di Sussex e due volte mamma ha rubato la scena con il suo beauty look: sofisticato, luminoso, con protagonista uno chignon bon ton dal movimento naturale, ciglia extra volumizzate e labbra vestite di un rossetto nude shimmer che catturano la luce. Nel segno dell' eleganza discreta, o, come si dice sui social "muted elegance": quella che, anche in silenzio, sa farsi notare.

