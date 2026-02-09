Tre vuotature in più all' anno e bidoni maneggevoli per gli anziani | tutte le novità sulla raccolta

Questa mattina, il sindaco e i vertici comunali si sono incontrati con Iren Ambiente per discutere delle novità sulla raccolta dei rifiuti. Tra le novità principali ci sono tre vuotature in più all'anno e l’introduzione di bidoni più maneggevoli pensati per facilitare gli anziani. L’obiettivo è rendere più semplice e più efficiente il servizio, coinvolgendo direttamente il team tecnico del Comune e i rappresentanti dell’azienda.

Il sindaco, il vicesindaco, l’assessore all’Ambiente, il direttore generale del Comune di Piacenza Luca Canessa e la struttura tecnica comunale hanno incontrato Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren Ambiente, insieme alla squadra tecnica dell’azienda, per un confronto operativo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Piacenza Raccolta Assegno unico gennaio 2026: il calendario dei pagamenti, gli importi e tutte le novità del nuovo anno L'assegno unico di gennaio 2026 si avvicina, con aggiornamenti su importi, calendario dei pagamenti e novità previste. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Piacenza Raccolta Quando si va in pensione? Sempre più tardi. Dal 2028 ogni due anni si sale di tre mesiFissata la regola principale, non c’è alcuna eccezione. L’Ape sociale – l’Anticipo pensionistico confermato anche per il 2026 – non può essere considerata tale visto che non si tratta di un assegno ... repubblica.it Una regione che invecchia: in tre province più pensionati che lavoratoriIl Sud, come si evidenzia da anni, è l'area del Paese dove i pensionati superano gli attivi. Ma il nuovo rapporto della Cgia tocca però anche da vicino il Piemonte. Sul nostro territorio tre province ... rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.