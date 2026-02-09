Da Bergamo a Milano, una delle atlete più attese ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina si presenta con un mix di stili tra jeans, bikini e abiti da sera. Sul suo profilo Instagram, racconta di aver lasciato il suo segno, portando con sé la carica di chi si prepara a vivere un’esperienza importante.

D a Bergamo con un paio di sci, una R vibrante e il forte desiderio di lasciare il segno. Si descrive così, sul suo profilo Instagram, una delle protagoniste più attese dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Alle Olimpiadi 2026, Sofia Goggia ha decisamente colpito nel segno. Quando la moda incontra il ghiaccio: i costumi iconici nel pattinaggio di figura alle Olimpiadi X In una gara condizionata dal drammatico incidente di Lindsey Vonn, ma allietata dal felice ritorno di Federica Brignone, l’atleta bergamasca ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera. Determinata e volitiva, alle Olimpiadi 2026 Sofia Goggia ha lasciato da parte le pressioni mediatiche, concentrandosi solo sui suoi sci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra jeans, bikini e abiti da gran sera

