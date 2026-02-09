Spice Girls vs Backstreet Boys | è il pattinaggio Ma Prince dice no e scoppia il caso

Questa sera il pattinaggio artistico torna sotto i riflettori con una serata dedicata alle colonne sonore degli anni ’90. Ma per la coppia canadese che avrebbe dovuto esibirsi, tutto si complica. Qualche giorno fa, infatti, hanno dovuto rinunciare alla partecipazione perché non hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie, come già accaduto in altri casi recenti, come quello dei Minions. La gara si svolge comunque, ma il caso continua a far parlare.

Più che una gara, due ore in discoteca: serata revival anni Novanta. Il primo lunedì dei Giochi per il pattinaggio è il giorno della danza ritmica, il programma corto in cui, per decisione della federazione internazionale, si pattinerà su musiche anni 90. Nel pattinaggio, funziona così: l'Isu a inizio stagione battezza un tema per la stagione della danza ritmica e i pattinatori scelgono una musica di conseguenza. Le 23 coppie in gara così stasera proporranno Spice Girls, Ricky Martin, Michael Jackson, Jennifer Lopez, i Backstreet Boys, Daft Punk. Grandi classici nostalgia. Luca Lanotte, campione del mondo 2014 con Anna Cappellini, oggi allenatore e coreografo, spiega il processo di scelta: "Si parte dal pattinatore e dal suo stile, un allenatore deve sapere se è dinamico, impattante col pubblico oppure chiuso a livello interpretativo.

