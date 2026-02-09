Sorpreso a rubare nel negozio dentro allo zaino tronchesi per tagliare l' antitaccheggio
Un ragazzo brasiliano di 24 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri di Coriano. È stato sorpreso mentre cercava di rubare nel negozio, nascondendo tronchesi nello zaino per tagliare l’antitacambio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato sul fatto e portato in caserma.
I carabinieri della Stazione di Coriano hanno arrestato in flagranza, con l'accusa di furto aggravato, un 24enne brasiliano già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo, nel pomeriggio di domenica, è stato notato aggirarsi tra gli scaffali di un negozio di abbigliamento a Cerasolo e, dopo aver.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Coriano Stazione
Nello zaino tronchesi e lame per forzare i lucchetti: denunciato sospetto ladro seriale di bici
La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha denunciato un 59enne di Imola, sospettato di essere un ladro seriale di biciclette.
