Sorpreso a rubare nel negozio dentro allo zaino tronchesi per tagliare l' antitaccheggio

Un ragazzo brasiliano di 24 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri di Coriano. È stato sorpreso mentre cercava di rubare nel negozio, nascondendo tronchesi nello zaino per tagliare l’antitacambio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato sul fatto e portato in caserma.

I carabinieri della Stazione di Coriano hanno arrestato in flagranza, con l'accusa di furto aggravato, un 24enne brasiliano già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo, nel pomeriggio di domenica, è stato notato aggirarsi tra gli scaffali di un negozio di abbigliamento a Cerasolo e, dopo aver.

