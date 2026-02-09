Slittare apertura graduatorie GPS docenti 2026 a maggio La petizione

Centinaia di insegnanti hanno firmato una petizione per spostare a maggio l’apertura delle graduatorie GPS 202628. Attualmente, si contano 497 firme, ma si stima che le domande siano oltre un milione tra prima e seconda fascia. La richiesta nasce per avere più tempo e organizzarsi meglio. La decisione di rinviare la riapertura potrebbe cambiare i piani di molti insegnanti in attesa di supplenze.

Al momento richiesta da 497 docenti (si stima più di un milione di domande tra prima e seconda fascia), nasce la petizione per rinviare al mese di maggio la riapertura e aggiornamento delle GPS 202628 per le supplenze provinciali e di istituto.

