Sicurezza | la Questura apre le porte ad altri 13 agenti

La Questura di Padova ha accolto 13 nuovi agenti all’inizio di febbraio. Sono vice ispettori arrivati per rafforzare il personale di polizia. La presenza di questi nuovi agenti punta a migliorare i servizi e la sicurezza in città.

L'inizio di febbraio è stato caratterizzato dall'arrivo di 13 vice ispettori della Polizia di Stato, alla Questura di Padova. Ad accoglierli il questore Marco Odorisio e i funzionari. Si tratta di un ulteriore potenziamento per la Questura euganea dopo l’arrivo di 20 nuovi agenti che hanno preso servizio a fine gennaio. I neo poliziotti hanno un’età compresa tra i 20 e i 27 anni e sono stati assegnati alle varie articolazioni della Questura, dalla squadra Volanti, alla squadra Mobile, alla Digos, all’ufficio Immigrazione ed alla divisione Polizia Anticrimine. Il questore, nel salutarli, ha dato loro il benvenuto, soffermandosi sull’importanza e sul senso di missione che ogni poliziotto quotidianamente svolge, assicurando il proprio servizio a favore delle comunità e del territorio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La Questura di Padova accoglie 13 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato. Un rinforzo importante per la sicurezza e la presenza sul territorio. Benvenuti e buon lavoro, al fianco dei cittadini.