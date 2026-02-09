Samsung potrebbe riportare in auge una funzione della fotocamera lanciata nel 2019. La tecnologia del diaframma variabile potrebbe presto fare il suo ritorno sui prossimi smartphone del colosso coreano, puntando a sfidare Apple con immagini più nitide e adattabili in ogni condizione di luce. La notizia circola tra le fonti di settore, mentre gli appassionati aspettano di scoprire se questa novità sarà effettivamente implementata nei nuovi modelli.

l’attenzione tecnologica si concentra su una possibile riattivazione della tecnologia diaframma variabile nelle fotocamere dei dispositivi samsung. indicazioni di mercato suggeriscono che l’azienda stia esplorando ancora una volta questa soluzione per migliorare la gestione della luce in condizioni diverse. l’iniziativa, giunta a fronte di rumor precedenti, potrebbe rispondere anche a una possibile mossa della concorrenza nel segmento alto di gamma. apertura variabile: samsung in fase di test. secondo un rapporto di settore, samsung electronics avrebbe richiesto a vari partner del settore fotocamere di sviluppare hardware con apertura variabile e sarebbe già al lavoro su campioni preliminari. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung potrebbe rilanciare questa funzione fotocamera del 2019 per sfidare apple

