Salerno Capitale del BIM grazie alla sinergia di tutti gli attori del sistema

Questa mattina a Salerno si è tenuta una conferenza che ha riunito rappresentanti degli Ordini e dei Collegi delle professioni tecniche della provincia. Tutti insieme hanno presentato i risultati di un lavoro di squadra che ha portato la città a diventare la capitale del BIM, il Building Information Modeling. Un passo avanti importante per il settore delle costruzioni, che ora punta a innovare e migliorare i processi grazie alla collaborazione tra architetti, geometri e ingegneri.

Gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche della provincia di Salerno (Architetti PPC, Geometri e Geom. Laureati, Ingegneri, Periti Industriali e Per. Ind. Laureati), in sinergia con ANCI Campania, Provincia e Comune di Salerno, Associazione ANCE AIES Salerno e Consulta delle Costruzioni della Provincia di Salerno e della iBIMI buildingSMART Italia e Blumatica, annunciano l’avvio di un progetto strategico senza precedenti: trasformare il territorio salernitano nel polo d’eccellenza italiano per il Building Information Modeling (BIM). La giornata di presentazione dell'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno Capitale Avengers: Secret Wars, confermati finora tutti gli attori che compariranno nel nuovo film del MCU Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Salerno Capitale Argomenti discussi: Educazione finanziaria, tornano i webinar di Poste Italiane; Ospedale di Eboli, Malattie Infettive: una eccellenza sanitaria nel panorama campano; Disabili, firmato protocollo Progetti di Vita; Nocera Superiore. Prevenzione del tumore al seno: sabato 7 febbraio screening gratuiti al Centro Polivalente. Salerno Capitale del BIM grazie alla sinergia di tutti gli attori del sistema: Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche, ANCI Campania, Provincia e Comune di Salerno, UNISA, Consulta delle Costruzioni, ANCE AIES, iBIMI buildingSMART Italia e Blumatica per facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.